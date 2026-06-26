Частина Криму знеструмлена – пояснюють аварією на мережах

У тимчасово окупованому Криму без електроенергії залишилося 60 населених пунктів.

Про це пише "Крим. Реалії".

Частина Криму знеструмлена через аварію на мережах, повідомило російське "Крименерго".

Без світла залишилися міста Євпаторія, Саки, Сімферополь. Також відомо про відсутність електроенергії у населених пунктах Заозерне та Раздольне.

Частково знеструмлені Симферопольський, Раздольненський, Сакський та Бахчисарайський райони.

Всего — близько 60 населених пунктів на тимчасово окупованому Росією півострові.

Нагадаємо:

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.

Раніше так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що внаслідок нічної масованої атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру в ніч на 24 червня місто повністю залишилося без електропостачання.

У тимчасово окупованому Криму почали масово закриватися автозаправні станції, у тому числі – і АЗС великих мереж.

Влада у тимчасово окупованому Криму заявила, що не має термінів відновлення вільного продажу бензину та дизеля на півострові: постачання пального "регулюють" Збройні Сили України.