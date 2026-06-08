Україна очікує на понад 2000 одиниць енергообладнання від партнерів – Мінрозвитку

З початку року до України надійшло 3325 одиниць енергетичного обладнання та очікує на надходження ще понад 1520 генераторів, 450 трансформаторів та 159 одиниць іншого обладнання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У відомстві зазначили, що Україна отримала генератори, трансформатори, когенераційні установки, блочно-модульні котельні тощо. Допомогу надали партнери з Європейського Союзу, Канади, США, Туреччини, Азербайджану, Японії та інших країн.

"У регіони зі складів хабу з початку року відправили 394 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою понад 3 тисячі тонн. Зокрема, 2387 генераторів, 75 трансформаторів та 160 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів", – говориться у повідомленні.

Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 2299 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 29,5 тис. тонн, із них понад 26,7 тис. тонн вже розподілені між регіонами.

Нагадаємо:

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.

До Києва надійшло від Франції 30 генераторів загальною потужності 3,4 МВт, які столиця передає для потреб КП "Київтеплоенерго".

Канада оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 12,4 млн євро.

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.