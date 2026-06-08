РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині Артур Крижний — 8 червня, 10:00 Ілюстративне фото Getty Images На Одещині російська атака пошкодила енергетичний об'єкт ДТЕК, через що без світла тимчасово залишилися понад 1 тис. родин. Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії. Бригади ДТЕК вже працюють на місці й оглядають обладнання, розбирають завали та починають відновлювальні роботи. У ДТЕК заявили, що ремонт потребуватиме часу, але енергетики працюють над якнайшвидшим поверненням електропостачання споживачам. Нагадаємо: У ніч на 8 червня російські загарбники атакували 155 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія". енергетика Реклама: