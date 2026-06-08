Після атак РФ є нові знеструмлення в кількох областях України

Внаслідок російських атак на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи та повертають пошкоджене обладнання в роботу.

В "Укренерго" радять перенести активне споживання електроенергії на період з 10:00 до 16:00, коли найпродуктивніше працюють промислові сонячні електростанції.

Увечері з 18:00 до 22:00 споживачів просять обмежити користування потужними електроприладами.

Нагадаємо:

На Одещині російська атака пошкодила енергетичний об'єкт ДТЕК, через що без світла тимчасово залишилися понад 1 тис. родин.

У ніч на 8 червня російські загарбники атакували 155 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".