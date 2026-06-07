У Раді розповіли, коли відбудеться об’єднання енергетичних ринків України та ЄС

Закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу, який нещодавно підписав президент Володимир Зеленський, дозволить знизити дефіцит електроенергії.

Про це розповів голова комітету з питань енергетики Верховної Ради Андрій Герус.

"Ми стаємо частиною великого європейського ринку: процедура імпорту спрощується — імпортуємо більше. Відповідно, дефіцити електроенергії будуть меншими", – зазначив він.

За його словами, у разі проблем з генерацією у нас буде менше відключень, адже частину електроенергії для кінцевих споживачів можна буде забезпечити за рахунок імпорту з ЄС.

За його словами, Україна і зараз може купувати електроенергію в ЄС, але через аукціони, з пошуком продавця та складними процедури. Закон дозволяє спростити, пришвидшити та автоматизувати процес.

"З 2028 року Україна зможе за потреби імпортувати електроенергію вже наступного дня. Сьогодні ж це часовий лаг: процедури імпорту займають до декількох днів", – пояснив Герус.

Коли закон запрацює, український ринок також стане доступним для європейських компаній. Виробникам із країн ЄС стане легше постачати до нас електроенергію, сказав він.

"Відповідно, кількість постачальників та пропозицій зростатиме. З появою більшої кількості продавців роль, вага та ринкова влада великих гравців зменшиться. Від конкуренції на ринку завжди виграє кінцевий споживач", – запевняє голова комітету.

За його прогнозом, імплементація триватиме 2026–2027 роки, а вже у 2028 році відбудеться повний об'єднання національних ринків в єдиний простір і закон запрацює на практиці.

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