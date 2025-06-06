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Україна імпортувала вдвічі більше, ніж експортувала у 2025 році

Олексій Артемчук — 6 червня, 19:18
Україна імпортувала вдвічі більше, ніж експортувала у 2025 році
Getty Images

У січні-травні 2025 року Україна імпортувала товарів на 31,3 мільярда доларів, а експортувала на 16,9 мільярда.

Про це пише Державна митна служба України

За перші п’ять місяців 2025 року зовнішньоторгівельне сальдо України було від’ємним і становило 14,4 мільярда доларів.

Згідно з офіційними даними, оподаткований імпорт становив 23,8 мільярда доларів, або 76% усіх ввезених в Україну товарів.

Найбільше імпортних товарів надійшло з Китаю — 6,5 мільярда доларів. Польща та Німеччина також у трійці лідерів з показниками 2,9 та 2,6 мільярда відповідно. Найбільше експортували з України до Польщі — на 2 мільярди, до Туреччини — на 1,4 мільярда та до Італії — на 1 мільярд.

Серед імпортованих товарів 68% припали на машини, устаткування, хімічну продукцію та енергоресурси. Зокрема, машин і транспорту ввезли на 11,9 мільярда доларів, хімічної продукції — на 5,2 мільярда, пального — на 4 мільярди. Від митного оформлення цих товарів бюджет отримав 189,2 мільярда гривень.

В експорті переважали продовольчі товари — на 9,7 мільярда доларів, метали — на 1,9 мільярда та машини — на 1,5 мільярда. Загалом, ці три групи забезпечили понад три чверті обсягів українського експорту.

За п’ять місяців 2025 року при оформленні товарів, на які встановлено вивізне мито, бюджет отримав 121,6 мільйона гривень.

Україна експорт імпорт

імпорт

Україна імпортувала вдвічі більше, ніж експортувала у 2025 році
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