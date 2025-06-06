Україна імпортувала вдвічі більше, ніж експортувала у 2025 році

У січні-травні 2025 року Україна імпортувала товарів на 31,3 мільярда доларів, а експортувала на 16,9 мільярда.

Про це пише Державна митна служба України

За перші п’ять місяців 2025 року зовнішньоторгівельне сальдо України було від’ємним і становило 14,4 мільярда доларів.

Згідно з офіційними даними, оподаткований імпорт становив 23,8 мільярда доларів, або 76% усіх ввезених в Україну товарів.

Найбільше імпортних товарів надійшло з Китаю — 6,5 мільярда доларів. Польща та Німеччина також у трійці лідерів з показниками 2,9 та 2,6 мільярда відповідно. Найбільше експортували з України до Польщі — на 2 мільярди, до Туреччини — на 1,4 мільярда та до Італії — на 1 мільярд.

Серед імпортованих товарів 68% припали на машини, устаткування, хімічну продукцію та енергоресурси. Зокрема, машин і транспорту ввезли на 11,9 мільярда доларів, хімічної продукції — на 5,2 мільярда, пального — на 4 мільярди. Від митного оформлення цих товарів бюджет отримав 189,2 мільярда гривень.

В експорті переважали продовольчі товари — на 9,7 мільярда доларів, метали — на 1,9 мільярда та машини — на 1,5 мільярда. Загалом, ці три групи забезпечили понад три чверті обсягів українського експорту.

За п’ять місяців 2025 року при оформленні товарів, на які встановлено вивізне мито, бюджет отримав 121,6 мільйона гривень.