Україна експортувала майже пів мільйона тонн цукру

Від початку маркетингового року Україна експортувала 494 тис. тонн цукру.

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

"З 1 вересня 2024 року Україна вже експортувала 494 тис. тонн цукру (з них 196,6 тис. тонн за період січень-квітень 2025). 90% були спрямовані на світовий ринок, 10% склав експорт у країни ЄС", – зазначили у асоціації.

Головним покупцем українського цукру у маркетинговому році залишається Туреччина, на яку припадає 16% експортних обсягів. На другому місці - Лівія (11%), на третьому – ЄС (10%).

У виробничому сезоні 2024 українські цукровики виробили 1,8 млн. тонн цукру. Обсяг внутрішнього ринку в Україні наразі оцінюється в 900 тис. тонн на рік, повідомляє асоціація.

Нагадаємо:

Раніше "Укрцукор" повідомляв, що за перші 6 місяців 2024/25 маркетингового року (з вересня 2024 по лютий 2025) Україна експортувала понад 403,5 тис. тонн цукру.

Головними напрямками експорту українського цукру були Туреччина, Лівія, Північна Македонія, Сомалі та Шрі-Ланка.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.