Украина экспортировала почти полмиллиона тонн сахара

С начала маркетингового года Украина экспортировала 494 тысячи тонн сахара.

Об этом сообщает Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрцукор".

"С 1 сентября 2024 года Украина уже экспортировала 494 тысячи тонн сахара (из них 196,6 тысячи тонн за период январь-апрель 2025 года). 90% были направлены на мировой рынок, 10% составил экспорт в страны ЕС", - отметили в ассоциации.

Главным покупателем украинского сахара в маркетинговом году остается Турция, на которую приходится 16% экспортных объемов. На втором месте - Ливия (11%), на третьем - ЕС (10%).

В производственном сезоне 2024 украинские сахарники произвели 1,8 млн. тонн сахара. Объем внутреннего рынка в Украине сейчас оценивается в 900 тыс. т. в год, сообщает ассоциация.

Напомним:

Ранее "Укрцукор" сообщал, что за первые 6 месяцев 2024/25 маркетингового года (с сентября 2024 по февраль 2025) Украина экспортировала более 403,5 тыс. тонн сахара.

Главными направлениями экспорта украинского сахара были Турция, Ливия; Северная Македония, Сомали и Шри-Ланка.

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции на сумму $419 млн грн.