Для в'їзду до ЄС через Угорщину змінюються правила

З 18 лютого 2026 року Угорщина переходить на застосування Фази 6 NCTS та Системи контролю імпорту ICS2.

Про це повідомляє Державна митна служба.

"Це означає, що тепер додатково до українських декларацій Т1 для в'їзду на територію Європейського Союзу через Угорщину обов'язково потрібно подавати Загальну декларацію прибуття (ENS) через систему ICS2", – пояснюють митники.

Водночас в Угорщині діятиме перехідний період до 15 березня 2026 року, протягом якого ENS ще прийматимуться через стару систему ICS. Після цієї дати всі ENS будуть прийматися тільки через ICS2.

