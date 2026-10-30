Південним мостом у Києві відновили рух в обох напрямках

У Києві Південним мостом відновили рух в обох напрямках, однак проїзд здійснюється однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Уранці 30 жовтня проїзд мостом дозволили лише з лівого на правий берег. Напрямок із правого на лівий берег тоді залишався закритим через технічні роботи.

Нагадаємо:

Після російської ракетної атаки в ніч проти 27 жовтня Південний міст зазнав пошкоджень, через що рух транспорту на ньому тимчасово обмежили.