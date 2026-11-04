У Одесі ворог завдав удару по логістичному терміналу

У Одесі росіяни поцілили у розподільчий термінал логістичної компанії, минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, а також Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За неперевіреною інформацією, йдеться про термінал "Нової пошти".

"Ворог продовжує тероризувати цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок чергової російської атаки пошкоджено розподільчий термінал логістичної компанії", – написав він у Телеграм.

За його даними, будівля зазнала значних руйнувань, також загорівся причіп вантажного автомобіля. Проте, минулося без постраждалих.

"Внаслідок влучання пошкоджений поштовий термінал та сталось загоряння вантажного автомобіля", – повідомили у ДСНС Одещини.

За іншою адресою зруйнована складська будівля із взуттям, виникла пожежа, знищені дві легкові автівки, розповіли у ДСНС.

"За уточненими даними, внаслідок попередньої атаки на складські приміщення, постраждало двоє людей: 38-річна жінка та 65-річний чоловік. Чоловіка госпіталізували з множинними травмами. Лікарі надають усю необхідну допомогу", – повідомив голова ОВА.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на Одещині зафіксовані влучання в енергетичний об'єкт, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор. За повідомленням голови ОВА Олега Кіпера, попередньо, постраждалих немає. Пожежу в торговельному центрі ліквідували.