Росіяни знищили ювелірне підприємство в Києві
Росія знищила ювелірне підприємство Dukachi
Росія знищила ювелірне підприємство Dukachi в результаті ракетного обстрілу Києва.
Про це повідомила його співзасновниця Анна Книженко у Facebook.
Унаслідок атаки ніхто не постраждав.
"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо", – написала Книженко.
Нагадаємо:
В Україні закривається все більше ювелірних ФОПів, натомість кількість компаній зростає вже п'ять років поспіль навіть після початку повномасштабної війни.