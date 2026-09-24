Росіяни знищили ювелірне підприємство в Києві

Росія знищила ювелірне підприємство Dukachi в результаті ракетного обстрілу Києва.

Про це повідомила його співзасновниця Анна Книженко у Facebook.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо", – написала Книженко.

Нагадаємо:

В Україні закривається все більше ювелірних ФОПів, натомість кількість компаній зростає вже п'ять років поспіль навіть після початку повномасштабної війни.