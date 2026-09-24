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Росіяни знищили ювелірне підприємство в Києві

Семен Рубан — 24 вересня, 12:10
Росіяни знищили ювелірне підприємство в Києві
Росія знищила ювелірне підприємство Dukachi

Росія знищила ювелірне підприємство Dukachi в результаті ракетного обстрілу Києва.

Про це повідомила його співзасновниця Анна Книженко у Facebook.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо", – написала Книженко.

Нагадаємо:

В Україні закривається все більше ювелірних ФОПів, натомість кількість компаній зростає вже п'ять років поспіль навіть після початку повномасштабної війни.

бізнес Київ війна Наслідки обстрілів в Україні

Київ

Росіяни знищили ювелірне підприємство в Києві
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