У ЗСУ розповіли про наслідки російської атаки на греблю Печенізького водосховища

Росіянам не вдалося поцілити у греблю Печенізького водосховища на Харківщині: чотири бомби влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві — у воду.

Про це повідомляє 16-й армійський корпус Збройних Сил України.

Це чергова спроба атаки на греблю Печенізького водосховища, під час якої росіяни застосували шість керованих авіаційних бомб.

"Вибір часу для атаки демонструє особливий цинізм окупантів. Противник намагається скористатися моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об'єм води", – говориться у повідомленні.

Руйнування греблі саме зараз, у період "великої води", мало б призвести до катастрофічних наслідків для громад нижче за течією, спричинивши масштабне затоплення та екологічне лихо.

16-й армійський корпус ЗСУ зазначає, що не досягнувши успіху фізично, противник перейшов до інформаційно-психологічної атаки.

"На підконтрольних рф "псевдохарківських" пабліках почали поширювати фейки про пошкодження дамби та нібито аварійний скид води", – говориться у повідомленні.

Насправді гребля не пошкоджена, скид води відбувається у плановому контрольованому режимі, запевнив 16-й армійський корпус ЗСУ.

Враховуючи досвід попередніх підступних атак, заздалегідь розроблені плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини, додають військові.

Росіяни скинули шість керованих авіабомб на греблю у Харківській області: це критична інфраструктура, розташована на одному з найбільших водосховищ регіону.

Раніше повідомлялося, що через руйнування російськими військами греблі на Сіверському Дінці запасів води у резервуарах залишилось орієнтовно на два тижні, тому на Донеччині будуть введені графіки подачі води.

Раніше повідомлялося, що через російську атаку з інфраструктурних об'єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області стався виток технічних мастил у річку Дністер, забруднення поширилося по річці на територію Молдови.

Раніше повідомлялося, що з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.