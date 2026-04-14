Росіяни скинули шість авіабомб на греблю у Харківській області

Росіяни скинули шість керованих авіабомб на греблю у Харківській області: це критична інфраструктура, розташована на одному з найбільших водосховищ регіону.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог і надалі обстрілює наші населені пункти та цивільну інфраструктуру. Сьогодні 6 керованих авіабомб окупанти спрямували на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі", – повідомив він у Телеграм.

За словами очільника ОВА, це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об'єкт.

Майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків із застосуванням БпЛА "Молнія" та "Шахедів", додав Синєгубов.

Усі служби — екстрена медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки, повідомив він.

Зазначимо, що Печенізьке водосховище значною мірою забезпечує водою місто Харків та населені пункти області.

У вересні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу греблі в Чугуївському районі виникала загроза масштабного підтоплення навколишніх територій. Минулого року росіяни також пошкодили цю критичну інфраструктуру.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що через руйнування російськими військами греблі на Сіверському Дінці запасів води у резервуарах залишилось орієнтовно на два тижні, тому на Донеччині будуть введені графіки подачі води.

Раніше повідомлялося, що через російську атаку з інфраструктурних об'єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області стався виток технічних мастил у річку Дністер, забруднення поширилося по річці на територію Молдови.

Раніше повідомлялося, що з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.