Росіяни скинули шість авіабомб на греблю у Харківській області
Росіяни скинули шість керованих авіабомб на греблю у Харківській області: це критична інфраструктура, розташована на одному з найбільших водосховищ регіону.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Ворог і надалі обстрілює наші населені пункти та цивільну інфраструктуру. Сьогодні 6 керованих авіабомб окупанти спрямували на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі", – повідомив він у Телеграм.
За словами очільника ОВА, це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об'єкт.
Майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків із застосуванням БпЛА "Молнія" та "Шахедів", додав Синєгубов.
Усі служби — екстрена медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки, повідомив він.
Зазначимо, що Печенізьке водосховище значною мірою забезпечує водою місто Харків та населені пункти області.
У вересні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу греблі в Чугуївському районі виникала загроза масштабного підтоплення навколишніх територій. Минулого року росіяни також пошкодили цю критичну інфраструктуру.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що через руйнування російськими військами греблі на Сіверському Дінці запасів води у резервуарах залишилось орієнтовно на два тижні, тому на Донеччині будуть введені графіки подачі води.
Раніше повідомлялося, що через російську атаку з інфраструктурних об'єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області стався виток технічних мастил у річку Дністер, забруднення поширилося по річці на територію Молдови.
Раніше повідомлялося, що з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.