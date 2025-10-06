У Житомирі збудують нову лікарню: чим вона особлива

У Житомирі збудують нову багатопрофільну лікарню, яка є першим проєктом публічно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я.

Про це пише "Журнал Житомира".

Відбулася зустріч представників Міністерства розвитку громад і територій України, Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Житомирської міської ради, Invest International та Агентства відновлення, повідомляє видання.

До зустрічі доєдналася заступниця міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк.

Три міські лікарні буде об’єднано в одній будівлі, яка буде спроєктована з використанням енергоефективних рішень та міжнародних стандартних методів планування — аби покращити потік пацієнтів та підвищити продуктивність медичних працівників.

У будівлі обов’язково буде облаштоване укриття.

"Цей проєкт — це більше, ніж сучасний медичний заклад. Це символ нової моделі розвитку регіональної інфраструктури, де якість послуг, сталість, інноваційність та ефективність витрат стають основними принципами", – зазначила Денисюк.

"Це наш пілотний проєкт у сфері публічно-приватного партнерства, і за наявності фінансової моделі ми можемо поширити його на інші міста", – повідомила заступниця міністра.

Будівництво нової лікарні є першим проєктом публічно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я.

Приватний інвестор відповідатиме за проєктування, будівництво, фінансування та експлуатацію будівлі нової лікарні упродовж терміну дії договору.

Медичні послуги у лікарні надаватимуть працівники комунального закладу.

Проєкт передбачає застосування моделі змішаного фінансування — державні та грантові кошти, а також приватні інвестиції за механізмом публічно-приватного партнерства.

Попередня оцінка вартості будівництва та оснащення нової лікарні на 300 ліжок становить 123,8 млн євро.

На URC 2025 анонсували грант на 35,5 млн євро від Invest International Public Programmes B.V., що реалізує програму DRIVE від імені Міністерства зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів.

Також уже завершується підготовка техніко-економічного обгрунтування проєкту, а після затвердження документу Житомирською міською радою розпочнеться пошук приватного інвестора.

Нагадаємо:

У Харкові на фінансування першої черги онкоцентру виділено понад 3 мільярди гривень у межах програми Ukraine Facility.

Харківщина отримає понад 130 млн грн на будівництво підземних відділень лікарні та нового онкоцентру.

У 2023 році уряд Німеччини та Європейський Союз виділили кошти на будівництво шести лікарень, які будуть енергонезалежними. Медичні заклади розташовані в Львівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Запорізькій і Чернігівській областях.