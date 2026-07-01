У Мінрозвитку розповіли про нову вимогу до вантажоперевізників

З 1 липня нові вантажівки для міжнародних перевезень мають бути обладнані смарт-тахографами.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

"Сьогодні набуває чинності нова вимога: вантажні автомобілі, які вперше реєструються в Україні для міжнародних перевезень, повинні бути обладнані смарт-тахографами другого покоління (G2v2)", – говориться у повідомленні.

Це один із кроків виконання Угоди про "транспортний безвіз" з ЄС та інтеграції України до єдиного транспортного простору Європи, зазначили у відомстві.

Нова вимога не стосується всіх вантажівок, звертає увагу міністерство. Вона поширюється лише на транспортні засоби, які з 1 липня вперше зареєстровані в Україні та будуть виконувати міжнародні перевезення.

Мінрозвитку зазначає, що для впровадження нових правил вже створило необхідні законодавчі й технічні умови: діє понад сто центрів обслуговування карток до смарт-тахографів та видано понад 29 тисяч карток.

Крім того, триває навчання інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті для роботи з новими пристроями.

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Мінрозвитку запустило Transport Data Hub – нову платформу для аналізу даних у сфері транспорту, мобільності та логістики.

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