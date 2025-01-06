Підрив Каховської ГЕС: збитки сягнули $14 мільярдів

Збитки внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС) сягнули близько $14 млрд.

Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в інтерв'ю телеканалу "Рада", передає "Інтерфакс-Україна"

"Якщо говорити про матеріальний бік цих збитків, то нараховано майже $14 млрд збитків, завданих руйнуванням Каховської греблі і втратою цих водних ресурсів", - сказала вона.

Гринчук зазначила, що обсяг втрачених водних ресурсів можна порівняти з половиною запасів деяких африканських країн. І для України це також було відчутно, а тому все ще дуже актуальною є проблема водозабезпечення постраждалих регіонів.

Нагадаємо:

Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС довкіллю було завдано шкоди, за попередніми розрахунками, на 78 млрд грн.