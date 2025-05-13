Україна хоче відновити водність річки Саксагань, яка обміліла після підриву Каховської ГЕС

Україна планує побудувати новий водогін довжиною близько 30 км для наповнення критично обмілілого Макортівського водосховища на річці Саксагань (Дніпропетровська область).

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Україна має попередні домовленості з донорами щодо фінансування відновлення водності річки Саксагань та забезпечення водою 1,4 млн людей, постраждалих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Підрив ГЕС та необхідність використовувати воду з річки для водозабезпечення м. Кривий Ріг призвели до майже повного спустошення Макортівського водосховища. Наразі рівень води у водосховищі становить лише 19,6 млн м3 при нормі в 57,8 млн м3.

У разі тривалих посушливих періодів наповнення водосховища природним шляхом може тривати близько 10 років. Інші два водосховища на річці – Кресівське та Саксаганське – зазнають постійного впливу високомінералізованих шахтних вод.

Тому розглядається будівництво нового водогону для подачі в Саксагань дніпровської води з Кам'янського водосховища.

"Реалізація проєкту дозволить наповнити Макортівське водосховище, поліпшити якість води для забезпечення потреб мешканців у межах басейну р.Саксагань, а також наповнити колодязі у господарствах, які не охоплені централізованим водопостачанням", – розповіла міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук.

Нагадаємо:

У червні 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів.

Станом на початок 2025 року збитки внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС) сягнули близько $14 млрд.