В водохранилищах Украины зафиксированы наименьшие запасы воды за десятилетие

Из-за низкой водности половодья в этом году в водохранилищах зафиксированы наименьшие запасы воды, которые были за десятилетия.

Об этом сообщает "Укргидроэнерго"

Следовательно, "Укргидроэнерго" будет рационально использовать воду для накопления достаточных запасов воды в водохранилищах и подготовки ГЭС и ГАЭС к зиме. И прилагает все усилия, чтобы на осень выйти с запасом, говорится в сообщении.

"Укргидроэнерго" не только производит электроэнергию, но и имеет задачи по водообеспечению потребителей. Поэтому гидроэнергетикам нужно постоянно держать определенный запас и придерживаться уровней воды в водохранилищах", - объясняют в обществе.

"К сожалению, они находятся на отметках значительно ниже, чем были в прошлом году", - говорится в сообщении.

Кроме поддержания бесперебойной работы станций и балансировки энергосистемы, компания осуществляет мероприятия по восстановлению и защите своих объектов.

В рамках подготовки ГЭС и ГАЭС к работе в осенне-зимний период на станциях ведется реконструкция и проводятся плановые ремонтные работы. Для гидроэнергетиков это уникальный опыт проведения одновременно всех этих мероприятий и реализации проектов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Украина планирует построить новый водопровод длиной около 30 км для наполнения критически обмелевшего Макортовского водохранилища на реке Саксагань (Днепропетровская область).

В июне 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов.

По состоянию на начало 2025 года убытки в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигли около $14 млрд.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит ЧАО "Укргидроэнерго" первый транш кредита в размере 120 млн евро на восстановление и модернизацию украинских гидроэлектростанций.