На Вінничині ліквідували торгові точки, які незаконно продавали рідини для електронок

Бюро економічної безпеки у Вінницькій області припинило незаконну діяльність чотирьох торгових точок, що здійснювали продаж рідин для електронних сигарет та супутніх товарів.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Йдеться, що рідини у закладах продавали як окремими компонентами, так і готовими до вживання сумішами.

За результатами слідчих дій з незаконного обігу вилучено близько 10 000 ємностей з ароматизаторами, нікотином та гліцерином, под-системи та змінні картриджі, а також грошові кошти, мобільні телефони та ноутбуки.

За підрахунками БЕБ, загальна орієнтовна вартість вилученого становить 1,5 млн гривень.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб.

Зазначається, що підставою візиту детективів до деяких з цих магазинів стало звернення громадян через Телеграм-бот Бюро економічної безпеки StopShadowBot.

Нагадаємо:

БЕБ запустило StopShadowBot у месенджері Телеграм наприкінці жовтня торік. Кожен має можливість анонімно повідомити про випадки порушення під час купівлі (продажу) побутової техніки та електроніки, а відтепер — і під час реалізації підакцизних товарів.

Через бот користувачі можуть надсилати фото, короткий опис порушення та адресу торгової точки, що дозволить фахівцям БЕБ оперативно отримувати сигнали про ризикові операції та перевіряти факти, що можуть свідчити про ухилення від оподаткування.