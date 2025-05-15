У трійці головних, але не перша – кому Україна поступається за агроекспортом до ЄС

У 2024 році Україна увійшла до трійки найбільших експортерів сільськогосподарської продукції до ЄС, займаючи третє місце з обсягом експорту 13,1 млрд євро, що складає 6,7% від загального імпорту агропродукції до Євросоюзу.

Про це з посиланням на дані Eurostat пише Delo.ua.

Найбільшим постачальником агропродукції до ЄС минулого року стала Бразилія – (8,8%, експорт на 17,1 млрд євро).

Також Україна поступається Великій Британії (8,5%, 16,6 млрд євро)

У 2024 році Європейський Союз експортував сільськогосподарську продукцію на суму 234,1 млрд євро та імпортував на 194,9 млрд євро, що призвело до утворення профіциту в 39,2 млрд євро.

Основними постачальниками агропродукції до ЄС стали:

Бразилія (8,8%, 17,1 млрд євро):

Велика Британія (8,5%, 16,6 млрд євро);

Україна (6,7%, 13,1 млрд євро):

Сполучені Штати (6,1%, 12,0 млрд євро).

У порівнянні з 2023 роком, як експорт, так і імпорт зросли на 2,8% та 6,7% відповідно.

Зазначається, що між 2014 і 2024 роками обсяги торгівлі сільськогосподарською продукцією в Європейському Союзі збільшилися на 59,0%. Зокрема, експорт зріс на 58,0%, а імпорт – на 60,2%, що відповідає середньорічному зростанню експорту на 4,7% та імпорту на 4,8%.

У 2024 році Велика Британія стала основним напрямком для експорту сільськогосподарської продукції ЄС, займаючи 23,0% від загального обсягу (54,0 млрд євро). На другому місці розташувалися Сполучені Штати (12,8%; 30,1 млрд євро), Швейцарія (5,4%; 12,6 млрд євро) та Китай (5,3%; 12,3 млрд євро).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2024 році основним українським імпортом до ЄС була агропродукція. Це зернові культури на суму 4,4 млрд євро, тваринні або рослинні жири та олії (3,1 млрд євро), а також насіння і плоди олійних культур та споріднені продукти (2,5 млрд євро).

Порівняно з 2021 роком, імпорт зернових збільшився на 2,7 млрд євро, тваринних або рослинних жирів та олій – на 1 млрд євро, насіння олійних культур та продуктів їх переробки – на 1,1 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році експорт насіння кукурудзи з України до Євросоюзу зріс порівняно з 2021 роком у понад 30 разів і сягнув рекордного показника у 115 млн дол.

Зазначалося, що цей результат склав 93,8% від загальної суми експортованого торік вітчизняного насіння (122,6 млн дол).

Основним імпортером насіннєвої кукурудзи українського виробництва була Франція, яка торік закупила її 9,7 тис. тонн митною вартістю 26,1 млн дол.

Нагадаємо також, що нещодавно українські аграрії пройшли екватор посівних робіт і засіяли зерновими та зернобобовими культурами 76% посівних площ.

"Українські аграрії пройшли екватор посівних робіт. Наразі зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ. Це понад 4,3 млн гектарів. Очікуємо, що врожай 2025 року буде не меншим, ніж минулорічний", – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.