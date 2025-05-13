Екватор пройшли – Шмигаль розповів про хід посівної

Українські аграрії пройшли екватор посівних робіт і засіяли зерновими та зернобобовими культурами 76% посівних площ.

Про це на своїй сторінці у Телеграм повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Українські аграрії пройшли екватор посівних робіт. Наразі зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ. Це понад 4,3 млн гектарів. Очікуємо, що врожай 2025 року буде не меншим, ніж минулорічний", – написав Шмигаль.

Таким чином буде забезпечений внутрішній ринок і Україна буде мати достатньо ресурсу, аби постачати продовольство в країни, де існує загроза голоду, зазначив він.

"Важливо, що морські ворота України на Чорному морі відкриті. Їх безпека надійно гарантована нашими Силами оборони. Українським морським коридором за час його функціонування пройшло 120 млн тонн вантажів, з них 76 млн тонн — це товари наших аграріїв", – додав прем’єр.

Він також зазначив, що сьогодні агропродукція складає близько половини всього українського експорту. За 4 місяці 2025 року Україна експортувала товарів на понад 13 млрд доларів, з них 7,6 млрд доларів — це частка аграріїв та виробників продовольства.

Нагадаємо:

Раніше у Мінагро повідомляли, що на 2025 рік заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.

Головною особливістю нового сезону стане прогнозне збільшення площ під ярою пшеницею на 28%, до 222,8 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.

Також повідомлялося, що Міністерство сільського господарства США (USDA) очікує зростання експорту пшениці та кукурудзи з України.

У 2025/26 маркетинговому році (1 липня 2025 – 1 липня 2026 року) прогноз експорту пшениці збільшено до 16,5 млн тонн з 16 млн тонн. Прогноз експорту кукурудзи збільшено з 22 млн тонн до 24 млн тонн.

Також раніше повідомлялося, що у 2024 році основним українським імпортом до ЄС була агропродукція. Це зернові культури на суму 4,4 млрд євро, тваринні або рослинні жири та олії (3,1 млрд євро), а також насіння і плоди олійних культур та споріднені продукти (2,5 млрд євро).

Порівняно з 2021 роком, імпорт зернових збільшився на 2,7 млрд євро, тваринних або рослинних жирів та олій – на 1 млрд євро, насіння олійних культур та продуктів їх переробки – на 1,1 млрд євро.

Раніше також повідомлялося, що у 2024 році експорт насіння кукурудзи з України до Євросоюзу зріс порівняно з 2021 роком у понад 30 разів і сягнув рекордного показника у 115 млн дол. Цей результат склав 93,8% від загальної суми експортованого торік вітчизняного насіння (122,6 млн дол.).

Основним імпортером насіннєвої кукурудзи українського виробництва була Франція, яка торік закупила її 9,7 тис. тонн митною вартістю 26,1 млн дол.