У США покращили прогноз по експорту української пшениці

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/2025 маркетинговий рік: збільшилися показники експорту української пшениці, експорт кукурудзи залишився без змін.

Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Згідно з оновленими прогнозами, в 2024/2025 МР показники України щодо виробництва пшениці залишаються на рівні 22,9 млн тонн , а експорт збільшено на 0,5 млн тонн - до 16,5 млн тонн.

Водночас USDA прогнозує, що виробництво кукурудзи збільшиться на 0,3 млн тонн - до 26,5 млн тонн, а от експорт залишиться на рівні 23 млн тонн.

Прогноз світового ринку пшениці на нинішній МР передбачає зниження виробництва, споживання та торгівлі, а також дещо вищі кінцеві запаси.

За прогнозами USDA, світове виробництво кукурудзи у 2024/2025 МР знизиться на 1,5 млн тонн до 1 217,9 млн тонн.

Нагадаємо:

Українські морські порти з початку 2024 року обробили 91,1 мільйона тонн вантажів, що на 70% більше показника за аналогічний період минулого року.

Лідерами за обсягами з січня по листопад залишаються зернові - 56,1 млн т проти 39,4 млн т за аналогічний період минулого року.