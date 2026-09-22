Трамп в ООН пригрозив анігілювати Іран і закликав до економічної блокади

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Вашингтон має вибір між угодою з Іраном та "анігіляцією" Ісламської Республіки.

Про це пише Reuters.

Трамп заявив, що має ухвалити "велике рішення": або домовитися з Іраном і дати країні можливість відбудуватися, або швидко знищити Ісламську Республіку, щоб вона більше не могла становити загрозу іншим державам.

Водночас президент США заявив, що очікує укладення угоди з Тегераном після проміжних виборів у США в листопаді.

Трамп також повторив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю, та закликав інші країни до "повної економічної ізоляції" Тегерана, доки той не припинить атаки на торговельне судноплавство, не відмовиться від ядерних амбіцій і підтримки терористичних угруповань

Нагадаємо:

Іран запропонував знову відкрити Ормузьку протоку протягом семи днів, якщо США послаблять військовий тиск і скасують блокаду іранських портів, що створює потенційну можливість для відновлення дипломатичних відносин між Тегераном і Вашингтоном.