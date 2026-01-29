В Києві ліквідували АЗС, яка продавала контрафактне пальне

У Києві викрили та припинили роботу нелегальної автозаправної станції, яка торгувала незаконно виготовленим пальним.

Про це інформує Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що АЗС працювала без ліцензії на роздрібну торгівлю пальним та без документів, які підтверджують походження і якість продукції.

Під час санкціонованих обшуків вилучено дві паливороздавальні колонки, чорнову документацію, бензовоз та близько 3 000 літрів незаконно виготовленого пального, зазначає БЕБ.

За оцінками правоохоронців, орієнтовна вартість вилученого - близько 2,5 млн грн.

Наразі призначено судові експертизи. Триває встановлення причетних осіб.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило дві автозаправні станції, що на території Києва реалізовували незаконно виготовлене пальне.

БЕБ у Києві викрило розгалужену схему незаконного виробництва та реалізації контрафактного пального.