Окупований Севастополь повністю залишився без світла після атаки дронів

Українська правда

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що внаслідок нічної масованої атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру в ніч на 24 червня місто повністю залишилося без електропостачання.

Джерело: гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв, Telegram-канал "Крымский ветер"

Деталі: За повідомленнями очевидців та моніторингових пабліків, серія потужних вибухів лунала в Криму впродовж всієї ночі. Головним об'єктом ураження стала Балаклавська ТЕС у Севастополі, яка є однією з ключових електростанцій півострова.

"У результаті атаки ворога на нашу енергетичну інфраструктуру місто тимчасово залишилося без електропостачання", – констатував Развожаєв.

"Нас не залякати відсутністю світла. Ми переживали й не таке, вистоїмо й зараз", – заявив гауляйтер.

Наразі масштаби пошкоджень на Балаклійській ТЕС встановлюються. Представник окупаційної влади намагається заспокоїти населення, водночас закликаючи економити заряд батарей телефонів.

Окрім Севастополя, цієї ночі вибухи чули також у Бахчисараї, Керчі та в районі гори Ай-Петрі, де розташована радіолокаційна станція (РЛС) радіотехнічного батальйону Повітряно-космічних сил РФ.

Крім того, є повідомлення про вибухи і пожежу в районі ТЕС у Сімферополі.

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