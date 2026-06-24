Окупований Севастополь повністю залишився без світла після атаки дронів
Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що внаслідок нічної масованої атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру в ніч на 24 червня місто повністю залишилося без електропостачання.
Джерело: гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв, Telegram-канал "Крымский ветер"
Деталі: За повідомленнями очевидців та моніторингових пабліків, серія потужних вибухів лунала в Криму впродовж всієї ночі. Головним об'єктом ураження стала Балаклавська ТЕС у Севастополі, яка є однією з ключових електростанцій півострова.
"У результаті атаки ворога на нашу енергетичну інфраструктуру місто тимчасово залишилося без електропостачання", – констатував Развожаєв.
"Нас не залякати відсутністю світла. Ми переживали й не таке, вистоїмо й зараз", – заявив гауляйтер.
Наразі масштаби пошкоджень на Балаклійській ТЕС встановлюються. Представник окупаційної влади намагається заспокоїти населення, водночас закликаючи економити заряд батарей телефонів.
Окрім Севастополя, цієї ночі вибухи чули також у Бахчисараї, Керчі та в районі гори Ай-Петрі, де розташована радіолокаційна станція (РЛС) радіотехнічного батальйону Повітряно-космічних сил РФ.
Крім того, є повідомлення про вибухи і пожежу в районі ТЕС у Сімферополі.
Що передувало:
- Напередодні атаки, ввечері 23 червня, так званий радник "голови" анексованого півострова Олег Крючков оголосив про "превентивне" запровадження графіків віялових відключень електрики в Криму. За попередніми даними, без електропостачання залишилася приблизно половина території півострова.
- Раніше Сили безпілотних систем України заявили про ураження резервуарів з паливом на Керченській ТЕЦ та електроподстанції 330/110 кВ "Західний Крим".