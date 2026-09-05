Другий за місяць: після удару РФ зупинився ще один меткомбінат Метінвесту

Металургійний комбінат "Каметсталь" у Кам'янському зупинив усі виробничі процеси після нічного удару балістичними ракетами, а терміни відновлення в компанії назвати не беруться.

Про це повідомила пресслужба Метінвесту, до групи якого входить комбінат.

Пошкоджено аглодоменне виробництво, енергетичну та транспортну інфраструктуру підприємства. Зараз там тривають аварійно-відновлювальні роботи, а повне обстеження обладнання стане можливим лише після розбору завалів.

Загинули п'ятеро людей: четверо працівників комбінату і один працівник підрядної організації. Ще четверо працівників дістали поранень. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа спершу повідомляв про чотирьох загиблих і п'ятьох поранених, троє з них у лікарні, згодом кількість загиблих зросла до п'яти.

Фото: "Метінвест"

Удар стався близько 1:50. У Метінвесті стверджують, що від оголошення повітряної тривоги до влучання минуло кілька хвилин — цього не вистачило, щоб усі працівники дісталися захисних споруд.

"На території Каметсталі не було жодних військових цілей, військової техніки чи військового виробництва. Тут працювали виключно цивільні люди, які виплавляли чавун та сталь виключно для цивільних потреб", — заявив операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко.

Це другий металургійний комбінат групи, який зупинився через російські удари менш ніж за місяць. Мироненко каже, що Метінвест переживає "найтяжчі часи за всю свою 20-річну історію".

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Нагадаємо:

11 і 27 серпня росія двічі вдарила по "Запоріжсталі" — комбінат теж повністю зупинив виробництво, а руйнування в Метінвесті порівняли з часами Другої світової війни. Від першого удару загинули семеро працівників, 21 дістав поранень.