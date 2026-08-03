У липні до держбюджету спрямували рекордну суму митних платежів

У липні Державна митна служба перерахувала до держбюджету майже 78,3 млрд грн митних платежі, що стало найвищим показником місячного рівня за весь час дії воєнного стану в Україні.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Порівняно з липнем 2025 року надходження зросли на понад 13,1 млрд грн, або на 20,2%.

Всього з початку року до державного бюджету спрямували понад 498,4 млрд грн митних платежів.

"Суттєвий вплив на економічну активність в Україні у липні мало знищення потужностей підприємств-платників податків та імпортованих товарів, а також призупинення морських перевезень через українські порти", – пояснили митники.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що на 31,9% більше за минулорічний період.