У Франції відпустили танкер "тіньового флоту" РФ після сплати штрафу

Танкер російського "тіньового флоту" Deyna, раніше затриманий французькими військовими, покинув територіальні води Франції після сплати штрафу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Середземноморська префектура Франції.

Судно Deyna, яке належить до "тіньового флоту" танкерів Росії, було затримане французькими військовими 20 березня на підставі підозри у використанні фальшивого прапора. Танкер йшов під прапором Мозамбіку і прямував із російського Мурманська.

23 березня 2026 року компанія, яка володіє судном, була засуджена Марсельським судом до сплати штрафу.

Як повідомили у префектурі, компанія перерахувала суму на рахунки Агентства з управління та стягнення арештованих і конфіскованих активів (AGRASC) та зобов'язалась якнайшвидше отримати новий прапор.

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, префект департаменту Буш-дю-Рон зняв арешт судна, і воно покинуло французькі територіальні води. У відомстві додали, що Deyna залишатиметься під наглядом морських служб під час транзиту та до виходу з вод, що перебувають під юрисдикцією Франції.

Нагадаємо, від вересня минулого року Франція затримала три танкери, які належать до "тіньового флоту" РФ.

Наприкінці березня у Франції засудили до року ув'язнення китайського капітана російського танкера Boracay, захопленого торік французьким флотом біля берегів Бретані.

А 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер через вимоги законодавства.

Тим часом Британія дозволила своїм військовим абордаж суден "тіньового флоту" РФ у британських водах.