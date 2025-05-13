У Росії кожен третій міжміський автобус — нелегальний
Частка нелегальних автобусних перевезень у Росії перевищила 30%.
Про це пише The Moscow Times.
Зазначається, що найбільше таких маршрутів — у Сибіру та на півдні країни.
"Це пов’язано з браком ліцензованих маршрутів, незручним розкладом і високою ціною квитків", — пояснив голова Загальноросійського об'єднання пасажирів Ілля Зотов.
За його словами, нелегальні перевізники працюють без страхування пасажирів і контролю технічного стану транспорту.
Як уточнили в Національному автомобільному союзі, часто такі перевезення здійснюють на мікроавтобусах, які не підпадають під ліцензування, з використанням сервісів спільних поїздок.
Штраф за нелегальні перевезення сягає від 100 тис до 400 тис рублів, однак, за словами віцепрезидента НАС Антона Шапаріна, "перевізники часто вирішують питання з контролем на місцях за допомогою хабарів".
Нагадаємо:
Росія намагається стримати потік китайських автомобілів, які масово заполонили її ринок. Москва підвищила утилізаційний збір для імпортних авто, фактично збільшивши мита для китайських виробників.