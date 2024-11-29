У Росії тисяча ТРЦ на порозі банкрутства: причина

У РФ власники тисячі торгових центрів можуть опинитися на межі банкрутства через підвищення ключової ставки Центрального банку до 21%.

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

За словами віце президента російської Спілки торгових центрів Павла Люліна після збільшення ставки до 21% банки почали надсилати клієнтам повідомлення про суттєве зростання вартості вже виданих кредитів.

Ситуація ускладнюється масовим відходом орендарів і значним підвищенням податків, що створює серйозні фінансові ризики для власників близько тисячі торгових центрів.

За даними російського Сбербанку, під заставою у нього знаходиться комерційна нерухомість на 1,7 трлн рублів, половина з якої — торгові об'єкти. Більшість із цих об'єктів мають кредити з плаваючою ставкою, що підвищує фінансовий тиск на їх власників.

Нагадаємо:

Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.

Нещодавнє падіння рубля посилює тиск на Банк Росії, змушуючи його підвищити ключову ставку - можливо, найбільше з початку війни в Україні.