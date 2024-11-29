В России тысяча ТРЦ на пороге банкротства: причина

В РФ владельцы тысячи торговых центров могут оказаться на грани банкротства из-за повышения ключевой ставки Центрального банка до 21%.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По словам вице президента российского Союза торговых центров Павла Люлина после увеличения ставки до 21% банки начали посылать клиентам сообщения о существенном росте стоимости уже выданных кредитов.

Ситуация усугубляется массовым уходом арендаторов и значительным повышением налогов, что создает серьезные финансовые риски для владельцев около тысячи торговых центров.

По данным российского Сбербанка, под залогом у него находится коммерческая недвижимость на 1,7 трлн рублей, половина из которой – торговые объекты. Большинство этих объектов имеют кредиты с плавающей ставкой, что повышает финансовое давление на их владельцев.

Напомним:

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта – до рекордных 21% годовых.

Недавнее падение рубля усиливает давление на Банк России, заставляя его повысить ключевую ставку – возможно, больше всего с начала войны в Украине.