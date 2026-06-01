Ворог атакував промислову інфраструктуру на Одещині

Під час російського масованого удару на Одеську область було пошкоджено промислову інфраструктуру.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За повідомленням, зафіксовано влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю. Внаслідок цього постраждала одна людина.

В Одесі зафіксовано влучання ворожого БпЛА у перший поверх багатоповерхівки. Внаслідок удару частково зруйновано квартири, фасад та балкони з 1 по 4 поверх.

Загалом від російської атаки по Одещині постраждали шість людей.

Російські війська у неділю ввечері атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру на Одещині.