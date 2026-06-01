Ворог атакував промислову інфраструктуру на Одещині
Олег Кіпер
Під час російського масованого удару на Одеську область було пошкоджено промислову інфраструктуру.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За повідомленням, зафіксовано влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю. Внаслідок цього постраждала одна людина.
В Одесі зафіксовано влучання ворожого БпЛА у перший поверх багатоповерхівки. Внаслідок удару частково зруйновано квартири, фасад та балкони з 1 по 4 поверх.
Загалом від російської атаки по Одещині постраждали шість людей.
Нагадаємо:
Російські війська у неділю ввечері атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру на Одещині.