Російська влада не знайшла коштів у бюджеті для фінансування заміни застарілого цивільного флоту, замість якого планувалося 500 нових.

Про це пише Moscow Times.

До 2030 року російський уряд запланував списати всі судна "ріка-море" віком понад 40 років, а замість них протягом десяти років побудувати близько 500 нових сухогрузів, контейнеровозів і танкерів.

На це з бюджету в 2026–2030 роках передбачалося витратити 290 млрд руб. Кошти мали піти на фінансування пільгового лізингу суден, які побудує Об'єднана суднобудівна корпорація.

Однак тепер уряд пропонує реалізовувати програму за рахунок підвищення тарифів на освідчення суден віком до 30 років і більше, а також надбавки до портового збору за тонну перевезеного вантажу, зазначає видання.

В цілому за рахунок цих заходів уряд планує зібрати близько 210 млрд руб.: третина за рахунок підвищення тарифів за освідчення і дві третини — за рахунок портового збору.

Зокрема, надбавка до останнього при сьогоднішньому вантажообігу російських портів повинна становити близько 42 млрд руб. на рік. При цьому за портовий збір як інвестиційний інструмент вже загострилася конкуренція.

Раніше підвищити його запропонували ради фінансування будівництва криголамів "Росатома". Йшлося про підвищення на $0,2 з тонни лише експортних вантажів, що дає приблизно 10 млрд руб. на рік при вантажообігу 2025 року.

Водночас розмір портового інвестзбору на найближчі роки був затверджений у травні: у 2026 році він має становити 11,8 млрд руб., у 2027 році — 13,5 млрд і в 2028 році — 14,7 млрд.

Для задоволення всіх зацікавлених суднобудівельників його потрібно збільшити приблизно в шість разів, пише видання з посиланням на "Коммерсант". "Головними постраждалими від ініціативи стануть споживачі, всі без винятку", — зазначило джерело видання з числа вантажовідправників.

За його словами, переважна більшість власників флоту покинуть ринок, що призведе до подорожчання послуг залишилися і переходу на більш дорогі види транспорту.

Якщо запропоновані заходи будуть хоча б частково реалізовані і зросте фінансове навантаження на судновласників, це вб'є внутрішній водний транспорт як клас, говориться у повідомленні.

Навіть без урахування різкого зниження попиту в 2026 році фінансові резерви судновласників були в значній мірі вичерпані.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що рибний промисел Росії зазнає втрат через обмеження строку експлуатації флоту, і російські рибалки Чорного й Азовського морів "мають усі шанси залишитися без роботи".

Раніше повідомлялося, що "Механік Степанов", зовсім нове риболовне судно довжиною 50 метрів, побудоване в 2025 році, почало дрейфувати в бік Данії через проблеми з двигуном. Підозріле російське риболовне судно стало причиною спецоперації НАТО в протоці Ересунн біля берегів Швеції, у якій брала участь берегова охорона Швеції, а також кораблі Данії та Британії.

Раніше повідомлялося, що Росія зіштовхнулася з браком ключових деталей, зокрема – для двигунів, що затримує або зупиняє виробництво танкерів і суден, необхідних для транспортування нафти і вантажів.

Також повідомлялося, що "Росморпорт" розірвав контракт з Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох інноваційних криголамів загальною вартістю 18,5 млрд рублів. Передати замовнику їх планували ще в 2024 році, потім термін перенесли на 2026-й, але будівництво фактично не велося через санкції.