У Росії обвалилося виробництво горілки

У січні – червні російські компанії скоротили випуск алкогольних напоїв (без врахування пива, сидра, пуаре та медовухи) на 16,1%, до 79,3 млн декалітрів рік до року.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними Федеральної служби з контролю за алкогольним і тютюновим ринками, загальне виробництво горілки знизилося на 10,9%, до 31,38 млн дал, коньяку - на 17%, до 3,45 млн дал.

Таке падіння виробники пов'язують з підвищенням на 17% мінімальних роздрібних цін на міцний алкоголь на початку цього року. З 1 січня 0,5 літра горілки можна продавати за вартістю від 349 рублів, а коньяку – від 651 рубля (минулого року було 299 рублів і 556 рублів). Тоді ж влада підвищила акциз на етиловий спирт і спиртовмісну продукцію з 643 до 740 рублів.

"Виробництво напоїв міцністю вище 9% скоротилося на 9,5%, до 46,83 млн дал, лікеро-горілчаних виробів – на 0,5%, до 8 млн дал, а лікерних вин – на 9,6%, до 644,9 тис дал. Збільшився тільки випуск виноградних та ігристих вин. У першому випадку на 12,4%, до 17,66 млн дал, у другому – на 18,5%, до 7,2 млн дал", – говориться у публікації.

"При цьому найбільше падіння – на 91,6% – показала слабоалкогольна продукція (до 725,4 тис. дал). За нею йдуть плодові спиртні (мінус 84,7%, до 769,2 тис. дал) і виноградовмісні напої (мінус 60,5%, до 11,4 тис. дал, зі спиртом і мінус 73,2%, до 48,7 тис дал, без нього). Однак це пов'язано з їхнім переведенням в інші категорії, зокрема в пивні", – пише видання.

Нагадаємо:

Російські заводи зменшили випуск міцного алкоголю вже у першому кварталі 2025 року. Тоді горілки виготовили на 22,7% менше, ніж торік — 12,8 млн дал, коньяку — на 25%, до 1,4 млн дал. Падіння обсягів виробництва пояснили зростанням ставок акцизів і мінімальних роздрібних цін.

Раніше повідомлялося, що за 10 місяців 2024 року роздрібні продажі алкоголю у РФ досягли максимального рівня за весь час, коли публікували офіційну статистику. Із січня по жовтень було продано 184,2 млн декалітрів (1 дал - 10 л) алкогольної продукції. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Особливо активно росіяни купують горілку: за 10 місяців було продано 62,5 млн декалітрів. Рекордні продажі також зафіксовано у виноградних та ігристих вин.

У 2022 році роздрібні продажі міцного алкоголю в РФ зросли на 7,5% - до 6,8 літра на одну людину на рік.