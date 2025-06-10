ChatGPT масово не працює: OpenAI підтвердила збій

Сервіс ChatGPT від OpenAI тимчасово недоступний для частини користувачів у всьому світі.

Про це пише Downdetector.

Користувачі повідомляють про помилку "Щось пішло не так", яка з'являється при спробі завантажити чат або отримати відповідь на запит. Проблеми почалися приблизно о 10:00 за київським часом та охопили численні регіони світу.

На сторінці стану OpenAI зазначено, що користувачі почали спостерігати "підвищену кількість помилок та затримки". Проблеми торкнулися не лише ChatGPT, але й інструменту для створення відео з тексту Sora та API OpenAI.

Дані downdetector

Частина користувачів досі може зайти в сервіс, але помічає повільну роботу та значні затримки у відповідях. Інші користувачі взагалі не можуть отримати доступ до чат-бота.

Представники OpenAI повідомили, що "продовжують розслідувати цю проблему". За даними Downdetector, кількість скарг від користувачів продовжує зростати.

Нагадаємо:

OpenAI заявляє, що річний періодичний дохід компанії (ARR), де передбачається кількість грошей, яку бізнес за передплатою заробляє щороку, складає 10 мільярдів доларів.