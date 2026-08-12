McDonald's відкрив у Рівному перший ресторан із "МакДрайвом"

Мережа McDonald's 12 серпня відкрила у Рівному другий ресторан та перший у місті заклад із "МакДрайвом".

Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.

Новий ресторан розташований за адресою вул. Василя Червонія, 16-А – це 129-й працюючий заклад мережі в Україні.

Новий "МакДональдз" розташований в одному з ключових торговельних і транспортних вузлів Рівного, поруч із автостанцією та великим ТРЦ. Заклад зможе розмістити водночас близько 220 відвідувачів.

"Клієнти можуть оформити замовлення в залі, на "МакДрайві", скористатися доставкою або функцією "Мобільне замовлення" в застосунку. Графік роботи зали – з 6:00 до 23:00, "МакДрайву" – з 5:00 до 23:00, а послуга "МакДелівері" доступна з 7:00 до 23:00", – йдеться у повідомленні.

Із відкриттям другого ресторану в Рівному "МакДональдз" створив близько 60 нових робочих місць, додали в компанії.

"Як і всі ресторани "МакДональдз" в Україні, новий заклад працює з дотриманням розширених правил безпеки. Під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування після відбою", – уточнили також в мережі.

Нагадаємо:

McDonald's в Україні став окремим ринком у міжнародній структурі бренду.

У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

У Києві 12 травня відкрився новий ресторан мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's за адресою вул. Ревуцького, 4-Б біля озера Сонячне.

Ресторан McDonald's, розташований біля станції метро "Лук'янівська" у Києві, 27 травня відновив роботу після того, як з 24 травня призупинив роботу внаслідок російських ударів по району.