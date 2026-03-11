McDonald's торік збільшила кількість клієнтів на 17% і сплатила податків на 3,5 мільярда

Кількість клієнтів мережі ресторанів "МакДональдз" в Україні у 2025 році зросла на 17%, а податкові відрахування до бюджету – на 34,6%, до 3,5 млрд грн.

Про це йдеться у звіті компанії про результати 2025 року, який є у розпорядженні ЕП.

Торік мережа відкрила 12 нових ресторанів та оновила 5 існуючих.

"Загалом із 2022 року компанія відкрила 33 нових заклади, розширивши мережу на понад 25% за цей період. Частка ресторанів, обладнаних генераторами, зросла до понад 95%", – йдеться у звіті.

Загальний обсяг інвестицій у розширення та модернізацію мережі у 2022-2025 роках компанія оцінює в 4,84 млрд грн.

"МакДональдз" залишається найбільшим платником податків у галузі та входить до числа найбільших платників податків в Україні серед усіх приватних компаній, сплативши 3,5 млрд грн у 2025 році", – заявили в мережі.

У звіті також йдеться, що наразі 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування, а кількість зареєстрованих користувачів мобільного застосунку зросла на 44,5%.

У 2026 році компанія забезпечує роботою майже 11 тис. людей в Україні та налічує 138 ресторанів, із яких наразі працює 123 ресторани у 42 населеному пункті, додали в "МакДональдз".

На початку 2026 року мережа відкрила ще два нові ресторани – в Ірпені та Києві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що McDonald's планує у 2026 році відкрити в Україні 11 ресторанів, в в 2027-28 роках розраховує пришвидшити розвиток мережі до 15 нових закладів на рік.