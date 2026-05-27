McDonald’s на Лук’янівці відновив роботу

Ресторан швидкого обслуговування McDonald's, розташований біля станції метро "Лук'янівська", у Києві відновив роботу після того, як з 24 травня призупинив роботу внаслідок російських ударів по району.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, відновив роботу закладу на Лук'янівці", – говориться у повідомленні.

"29 років поруч з вами. Продовжуємо далі", – говориться у повідомленні компанії у Facebook.

Заклад на Лук'янівці – перший з мережі McDonald's в Україні. Його відкрили 24 травня 1997 року. Він вже декілька разів зазнавав пошкоджень з 2022 року, в тому числі в ніч на 24 травня 2026 р, зазначає агентство.

Нагадаємо:

У ніч на 24 травня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними Повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі й "Орєшнік".

Раніше ресторан швидкого харчування McDonald's, який був зачинений з 2022 року, 27 березня відновив роботу у Миколаєві.