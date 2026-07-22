McDonald's в Україні повертає в меню картоплю по-селянськи і курячі крильця

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила про початок із 22 липня "Українських тижнів": у меню з'являться два нові бургери "Свій", картопля по-селянськи, курячі крильця та соуси з хріном і часником.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.

"Українські тижні" – лімітована серія продуктів, натхненна смаками, які українці добре знають і люблять. Це не спроба відтворити традиційні страви – це історія про любов та повагу до "свого", – йдеться в офіційному пресрелізі.

У центрі "Українських тижнів" два нові бургери: "Свій з куркою та часниковим соусом" із житньою булочкою та "Свій з овочами та свининою" із булочкою багряного кольору. Обидва бургери можна буде замовити окремо або в складі меню, розповіли в компанії.

До меню повернуться картопля по-селянськи та курячі крильця.

"Картопля по-селянськи буде доступна у великій порції окремо або в складі меню, а курячі крильця можна буде замовити порціями по три чи п'ять штук, додати до меню або скуштувати в складі "Чікен Боксу з крильцями", – додали в McDonald's.

Також у лінійці два нових соуси: соус із хріном і травами та часниковий соус з кропом.

Нове меню буде доступне в усіх відкритих ресторанах McDonald's в Україні до повного розпродажу продуктів, уточнили в мережі.

Нагадаємо:

McDonald's в Україні став окремим ринком у міжнародній структурі бренду.

У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

У Києві 12 травня відкрився новий ресторан мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's за адресою вул. Ревуцького, 4-Б біля озера Сонячне.

Ресторан McDonald's, розташований біля станції метро "Лук'янівська" у Києві, 27 травня відновив роботу після того, як з 24 травня призупинив роботу внаслідок російських ударів по району.