McDonald's відкрив третій ресторан у Черкасах

У Черкасах 30 червня відкрився третій ресторан мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's – за адресою проспект Перемоги, 8-А.

Про це йдеться в офіційному преселізі компанії, який є в розпорядженні ЕП.

Це 128-й заклад мережі, що працює в Україні.

Новий ресторан розташований поруч з парком і неподалік від Черкаського зоопарку. Заклад має площу близько 480 кв. м, а в залі та на терасі облаштовано майже 300 місць для гостей.

У закладі доступні всі основні канали продажів: замовлення в залі, "МакДрайв", доставка, а також сервіс "Мобільне замовлення" через застосунок "МакДональдз".

Зала ресторану працює щодня з 6:00 до 23:00, доставка "МакДелівері" – з 7:00 до 23:00, "МакДрайв" – з 5:00 до 23:00.

"Новий заклад створив 65 робочих місць", – уточнили в компанії.

Нагадаємо:

У Києві 12 травня відкрився новий ресторан мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's за адресою вул. Ревуцького, 4-Б біля озера Сонячне.

Ресторан McDonald's, розташований біля станції метро "Лук'янівська" у Києві, 27 травня відновив роботу після того, як з 24 травня призупинив роботу внаслідок російських ударів по району.