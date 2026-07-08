McDonald's в Україні став окремим ринком у міжнародній структурі бренду
"МакДональдз" в Україні відтепер працює як окремий ринок у міжнародній системі компанії.
Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.
До цього протягом майже чотирьох років "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині працювали в межах спільної управлінської структури. За цей час три ринки відкрили більше 80 нових ресторанів, заявили в компанії.
Із 2022 року українська мережа зросла майже на 30%. На сьогодні в Україні працюють 142 ресторани, а штат налічує приблизно 12 тисяч працівників.
"Україна сьогодні є одним із найдинамічніших ринків у нашій системі. Окрема ринкова структура дозволить нам ще краще відповідати на потреби клієнтів, підтримувати наших працівників і реалізовувати плани подальшого зростання", – заявила генеральна директорка Юлія Бадрітдінова, яка продовжує очолювати "МакДональдз" в Україні.
Також компанія оновила керівну команду в Україні. Ксенія Михайленко очолила напрям маркетингу, Сергій Невмержицький – відділ "Люди", Оксана Дем'янчук – відділ стратегії і трансформації, Назар Бедій – напрям корпоративного впливу, Ігор Клімов – IT.
Нагадаємо:
У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.
У Києві 12 травня відкрився новий ресторан мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's за адресою вул. Ревуцького, 4-Б біля озера Сонячне.
Ресторан McDonald's, розташований біля станції метро "Лук'янівська" у Києві, 27 травня відновив роботу після того, як з 24 травня призупинив роботу внаслідок російських ударів по району.