McDonald's в Україні став окремим ринком у міжнародній структурі бренду

"МакДональдз" в Україні відтепер працює як окремий ринок у міжнародній системі компанії.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.

До цього протягом майже чотирьох років "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині працювали в межах спільної управлінської структури. За цей час три ринки відкрили більше 80 нових ресторанів, заявили в компанії.

Із 2022 року українська мережа зросла майже на 30%. На сьогодні в Україні працюють 142 ресторани, а штат налічує приблизно 12 тисяч працівників.

"Україна сьогодні є одним із найдинамічніших ринків у нашій системі. Окрема ринкова структура дозволить нам ще краще відповідати на потреби клієнтів, підтримувати наших працівників і реалізовувати плани подальшого зростання", – заявила генеральна директорка Юлія Бадрітдінова, яка продовжує очолювати "МакДональдз" в Україні.

Також компанія оновила керівну команду в Україні. Ксенія Михайленко очолила напрям маркетингу, Сергій Невмержицький – відділ "Люди", Оксана Дем'янчук – відділ стратегії і трансформації, Назар Бедій – напрям корпоративного впливу, Ігор Клімов – IT.

Нагадаємо:

У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

У Києві 12 травня відкрився новий ресторан мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's за адресою вул. Ревуцького, 4-Б біля озера Сонячне.

Ресторан McDonald's, розташований біля станції метро "Лук'янівська" у Києві, 27 травня відновив роботу після того, як з 24 травня призупинив роботу внаслідок російських ударів по району.