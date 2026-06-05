Через ворожі обстріли у трьох областях країни нові знеструмлення

Внаслідок ворожих атак – на ранок є нові знеструмлення у трьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема нові знеструмлення фіксують у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас з 4 на 5 червня знизилось споживання електроенергії.

"Сьогодні, 5 червня, станом на 09:30, воно було на 6,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – сонячна погода майже на всій території України, крім частини західних областей", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Міжнародна агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) оголосило, що на території навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) оголосили локальне перемирʼя для проведення ремонтних робіт.