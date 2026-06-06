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Росіяни на Сумщині атакували поштовий автомобіль та знищили АЗС

Володимир Тунік-Фриз — 6 червня, 10:00
Росіяни на Сумщині атакували поштовий автомобіль та знищили АЗС
Росіяни знищили АЗС на Сумщині
Сумська ОВА

Російські загарбники у ніч з 5 на 6 червня здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру Сумської області, також вдарили по автомобілю з поштою та знищили АЗС.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Так, внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням.

Після опівночі ворожий дрон поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді Сумщини. Постраждала працівниця АЗС, жінку госпіталізували.

Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади області, внаслідок атаки було поранено водія, його госпіталізували.

Нагадаємо:

У ніч на 6 червня противник атакував 272 БпЛА, з яких 249 Повітряні сили визнали збитими або подавленими.

війна Росія енергетика

енергетика

Росіяни на Сумщині атакували поштовий автомобіль та знищили АЗС
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