В агрохолдингах розповіли, яким фахівцям найбільше підвищують зарплати

У першому півріччі 2026 року найактивніше зарплати в українських агрокомпаніях зростали в агрономічному та інженерному напрямах — у більшості компаній, які переглядали оплату праці, підвищення становило 10–20%.

Про з посиланням на результати дослідження Agrohub пише Latifundist.com.

Загалом 81% опитаних агрокомпаній уже підвищили доходи персоналу, ще 13% планують переглянути їх до кінця року, свідчить дослідження "Зміни в агросекторі у першому півріччі 2026". Воно охопило 16 агрохолдингів із загальним земельним банком 2,2 млн га та загальною чисельністю персоналу компаній-учасниць до 77 тис. осіб.

В агрономічній службі 85% компаній, які переглянули зарплати, підвищили їх у межах 10–20%.

"Водночас змінюється структура цього напряму. Компанії розвивають агрономічний моніторинг, точне землеробство та R&D, через що з'являється більше спеціалізованих функцій і посад", – говориться у публікації.

Дослідники зазначають, що дефіцит агрономічного персоналу зберігається, хоча він менш гострий, ніж серед інженерних і робітничих спеціальностей.

Водночас розвиток цифрових інструментів дозволяє агрономам ефективніше працювати з більшими площами та швидше отримувати інформацію про стан полів.

В інженерній службі також 85% компаній, які надали дані за цим напрямом, підвищили зарплати протягом першого півріччя.

Найчастіше підвищення становило до 15% — такий рівень назвали 31% компаній. Ще по 15% роботодавців збільшили зарплати до 20% та більш ніж на 20%.

Кадрова ситуація в інженерному напрямі складніша, ніж в агрономічній та земельній службах. Частина компаній оцінює дефіцит кадрів як значний, а інженери входять до переліку найбільш дефіцитних фахівців на ринку.

Особливо складно знаходити працівників робітничих спеціальностей, зазначає видання.

Через дефіцит кадрів рівень оплати на однакових позиціях може суттєво відрізнятися між компаніями — в окремих випадках різниця сягає близько 20%.

Проблему посилює вікова структура персоналу. Працівники віком до 25 років становлять лише 5% інженерної служби, тоді як 18% — це співробітники віком 55–65 років. Ще 5% працівників мають вік понад 65 років.

Молодих фахівців, які могли б поступово замінювати досвідчених працівників, поки недостатньо, констатують у галузі.

На цьому тлі агрокомпанії починають самостійно готувати кадровий резерв – в інженерних службах з'явилися стажери.

Паралельно розвиток точного землеробства формує попит на нові компетенції, зокрема на інженерів, які працюють із GPS-обладнанням і системами моніторингу.

У земельній службі зарплати переглядали стриманіше. Протягом першого півріччя їх підвищили 77% компаній.

По 23% компаній збільшили оплату праці до 10%, до 15% та до 20%, ще 8% — до 5%. У 23% компаній зарплати залишилися без змін.

Рівень оплати праці в земельній службі пов'язаний, зокрема, з навантаженням і масштабом відповідальності працівників.

Загалом результати дослідження свідчать про перехід агрокомпаній до більш адресного управління фондом оплати праці. Компанії стали враховувати рівень зарплат відносно ринку, кадрову ситуацію в конкретних напрямах і власні фінансові можливості.

Нагадаємо:

У серпні 2026 року до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли переважно робітничі професії, тоді як у серпні 2022-го рейтинг включав, зокрема, рієлтора та далекобійника.

Раніше повідомлялося, що за рік помітно зріс попит на будівельників на сході та півдні України, у той час, як у західних та центральних містах показники переважно зменшились.

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Кадровий дефіцит в Україні посилюється, бізнес змінює підходи до найму: підвищує зарплати і доповнює мотиваційні пропозиції.