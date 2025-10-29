У порту Чорноморськ встановили фінальну партію мобільних укриттів

У порту Чорноморськ завершили встановлення додаткових мобільних укриттів. Це ще два захисні модулі.

Про це інформує Адміністрація морських портів України.

⠀"Порт Чорноморськ отримав третю, фінальну партію — ще два захисні модулі. Відтепер на території підприємства змонтовано десять додаткових мобільних укриттів", – говориться у повідомленні.

"Крім того, у порту функціонують стаціонарні укриття, а також захисні модулі, встановлені приватними портовими операторами. Сукупно це формує комплексну систему безпечних місць для всіх, хто працює на території порту", – зазначає адміністрація..

"Чорноморський порт став другим серед портів Великої Одеси, в якому персонал повністю забезпечено необхідною кількістю захисних споруд. На черзі – порт Південний", – додали у АМПУ.

Нагадаємо:

У вересні в Чорноморському порту встановили перші три мобільні захисні споруди в рамках реалізації програми з встановлення 38 модульних укриттів ДП "АМПУ".

Раніше повідомлялося, що до кінця року ДП "Адміністрація морських портів України" встановить 38 додаткових мобільних укриттів у портах Великої Одеси, портах Дунаю та Миколаївського регіону.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомляло, що в українських морських портах діє 30 стаціонарних укриттів і 21 мобільна захисна споруда, до кінця року буде встановлено ще 28 укриттів.