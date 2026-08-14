Податок на нерухомість: податкова фіксує збільшення надходжень

За січень – липень 2026 року платники перерахували 8,4 мільярда гривень податку на нерухоме майно, що на 8,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Державна податкова служба.

Найбільші надходження отримав бюджет Києва – 1,8 млрд грн. Також серед лідерів Київська область (924,2 млн грн), Львівська (813,9 млн грн) та Дніпропетровська (811 млн грн).

ДПС нагадує, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховується лише на площу, що перевищує встановлені пільгові норми. Для квартир це понад 60 м², для житлових будинків – понад 120 м², для різних типів житла у власності – понад 180 м².

"Якщо у фізичної особи у власності перебувають декілька об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованих у різних населених пунктах, для проведення звірки даних щодо нарахованого податку на нерухоме майно необхідно звертатися до контролюючого органу за своєю податковою адресою", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Протягом семи місяців українці задекларували 323,9 млрд грн доходів і сплатять до бюджету понад 6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, найбільшу суму податкових зобов'язань – 760,7 млн грн – задекларував киянин.