Стартував прийом заявок на премію УП100

"Українська правда" відкриває прийом заявок на щорічну премію УП100. Подати кандидатуру можна з 24 серпня до 30 вересня 2026 року.

УП100 – премія "Української правди", якою редакція відзначає сто українців, що беруть на себе відповідальність, створюють зміни та визначають майбутнє країни. Це військові й волонтери, підприємці, державні управлінці, науковці, спортсмени, культурні та громадські діячі — люди, чиї рішення, ідеї та щоденна робота посилюють Україну.

Цьогорічна тема премії — "Свобода бути".

Для "Української правди" це історія про внутрішню свободу людини обирати власний шлях і залишатися вірною собі. Свободу бути українцем. Бути військовим, волонтером, підприємцем, науковцем, митцем чи спортсменом.

Створювати нове, брати на себе відповідальність, діяти відповідно до власних переконань і не дозволяти обставинам визначати, ким ти маєш бути.

"Свобода — це не лише право обирати, де жити, що говорити чи ким працювати. Це передусім право бути собою і мати сміливість не відмовлятися від власних цінностей навіть у найскладніші часи.

Сьогодні тисячі українців щодня роблять цей вибір: захищають країну, рятують людей, створюють бізнеси й культурні проєкти, займаються наукою, волонтерять і беруть на себе відповідальність там, де можна було б залишитися осторонь.



Саме про таких людей наша премія УП100. Про тих, хто своєю свободою бути змінює Україну", — наголосила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Запропонувати кандидатів на премію УП100 можна, заповнивши відповідну форму.

Імена ста лауреатів оголосять під час церемонії нагородження УП100 на початку грудня 2026 року.