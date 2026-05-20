Поліція викрила одесита, який обкрадав онлайн-крамницю у США

Правоохоронці викрили одесита, який разом зі спільниками крав акаунти користувачів онлайн-крамниці у США та отримував зворотні платежі (chargeback).

Про це повідомляє Національна поліція України.

Правоохоронці викрили учасника міжнародної кіберзлочинної схеми, яка передбачала викрадення сесійних даних користувачів іноземної онлайн-крамниці у Каліфорнії та компрометацію майже 30 тисяч акаунтів за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу "інфостілер" (infostealer).

Упродовж 2024-2025 років зловмисники отримали несанкціонований доступ до більше ніж 28 тисяч облікових записів клієнтів однієї з онлайн-крамниць у Каліфорнії.

Надалі хакери використали щонайменше 5,8 тисяч облікових записів для здійснення несанкціонованих покупок на загальну суму близько 721 тис. доларів, що спричинило матеріальні збитки, у тому числі у вигляді зворотних платежів (chargeback), на суму понад 250 тис. доларів або 11 млн гривень в еквіваленті.

"У ході розслідування правоохоронці встановили особу 18-річного фігуранта, який проживає в Одесі та адміністрував інтернет-інфраструктуру для обробки, реалізації та використання викрадених сесійних даних", – говориться у повідомленні.

Для фінансових розрахунків із спільниками він використовував криптовалютні сервіси, зазначають у Нацполі.

Читайте також: Дзвінок, код, перевипуск: як українців обкрадають через сім-картки

Нагадаємо:

Правоохоронці викрили хакерську групу, яка зламувала ігрові акаунти Roblox та заробила суму, еквівалентну десяти мільйонам гривень, продаючи їх у Росії.

У Львові розслідують масштабний кіберзлочин на понад 127 мільйонів гривень, які злочинці отримали, втрутившись в роботу системи дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-банк".

Правоохоронці затримали шахраїв, які через банкомати на Закарпатті легалізовували підроблені купюри і завдали банку два мільйона гривень збитків.

Поліція викрила організовану групу, яка через POS-термінали ошукала банки на понад 13 мільйонів гривень.