В Україні впав попит на нові авто: які марки обирали в лютому

У лютому українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових авто. Це на 10% менше, ніж у лютому торік, та відносно січня попит зменшився на 15%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найпопулярнішою маркою місяця стала японська TOYOTA, продажі автомобілів якої зросли на 8% відносно лютого минулого року.

Згідно з аналітикою, до ТОП-10 місяця потрапили:

1. TOYOTA - 854 од. (+8% до лют.2025р.);

2. SKODA - 402 од. (-4%);

3. RENAULT - 373 од. (-4%);

4. VOLKSWAGEN - 285 од. (-12%);

5. HYUNDAI - 260 од. (+60%);

6. MAZDA - 256 од. (+75%);

7. BMW - 212 од. (-42%);

8. SUZUKI - 166 од. (-33%);

9. NISSAN - 142 од. (-22%);

10. LEXUS - 126 од. (+56%).

Йдеться, що бестселером місяця став кросовер TOYOTA RAV-4.

За даними "Укравтопром", всього з початку року в країні було реалізовано 9,5 тис. нових легковиків, що на 4% більше ніж торік.

Нагадаємо:

Український автопарк у січні поповнили понад 5,1 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.